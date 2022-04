Inflazione americana attesa ancora in rialzo a marzo

I prezzi negli Stati Uniti potrebbero crescere tra l'8,4 e 8,5 per cento a marzo, rispetto a un anno fa. Guarda il video

A marzo il rialzo dei prezzi negli Stati Uniti è atteso ancora in accelerazione. Secondo le previsioni di Bloomberg l'inflazione americana dovrebbe arrivare all'8,4 per cento nel mese di marzo. Spinta verso l'alto dalla guerra in Ucraina che sta complicando gli scambi commerciali e spingendo verso l'alto i prezzi dell'energia.

L'accelerazione dei prezzi potrebbe portare la Federal Reserve ad alzare più velocemente i tassi di interesse e a vendere i titoli che ha tenuto in pancia nel suo bilancio in questi anni di aiuti monetari all'economia.

Guarda qui sotto l'intera puntata di Sky TG24 Business del 11 aprile 2022.