La banca centrale Usa è pronta a rialzare i tassi contro l'inflazione

Quattro rialzi dei tassi

E poi toccherà ai tassi di interesse, che dai minimi storici in cui si trovano oggi (tra lo 0 e lo 0,25 per cento) saranno alzati quattro volte nel corso dell’anno. Cosa significa? Che il denaro costerà di più: diremo addio ai tempi dei tassi di interesse ai minimi per ottenere un mutuo o un prestito per un investimento aziendale. Per riuscire ad abbattere l’inflazione la Fed sembra pronta anche – in un secondo momento – a vendere i titoli acquistati negli ultimi anni per aiutare l’economia: come accaduto anche in Eurozona, il bilancio della banca centrale americana è infatti letteralmente esploso nel 2020, quasi raggiungendo i 9mila miliardi di dollari. Su questo il governatore della Fed Jerome Powell non ha annunciato un timing preciso, ma ha solo preciso che la vendita inizierà dopo il rialzo dei tassi più velocemente di quanto avvenuto in passato.