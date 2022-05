Pagamenti Inps maggio 2022: le date da segnare

5/10 ©Ansa

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - Non è fissa nemmeno la data in cui viene corrisposto il sostegno economico. In un recente comunicato stampa, l’Inps ha specificato che “dipende dalle finestre temporali e dai volumi massimi giornalieri di mandati che la Banca d’Italia indica a INPS per tali accrediti massivi su milioni di posizioni"

L'ultimo comunicato stampa sull'assegno unico e universale