Olio di palma, l'Indonesia blocca l'export e il prezzo vola ai massimi

I prezzi dell'olio di palma si impennano dopo che l'Indonesia ha annunciato di voler vietare l'export degli oli vegetali da cottura. Il Paese del Sudest asiatico è il primo produttore al mondo di olio di palma e occupa il 50% delle forniture sul mercato globale. Il bando è stato annunciato venerdì scorso dal presidente indonesiano Joko Widodo per contrastare la carenza di olio da cottura sul mercato interno. Sarà effettivo a partire dal prossimo 28 aprile e rimarrà in vigore fino a quando il problema non sarà risolto, hanno precisato le autorità. Il bando riguarderà le spedizioni di oleina di palma raffinata, sbiancata, deodorata, ma non olio di palma grezzo.

Tensioni sul mercato

approfondimento

Questa mossa indonesiana rischia di dare un colpo non solo all'industria agroalimentare internazionale, ma anche alla produzione di cosmetici. Lunedì i futures con consegna a luglio dell’olio di pama hanno segnato un rialzo del 6,3% sul mercato di Kuala Lumpur. Il bando arriva, tra l'altro, in un momento particolarmente delicato: l’inflazione che corre, la guerra in Ucraina che sta dando una frenata drastica alla fornitura di tutti gli oli vegetali (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - LIVEBLOG) e non da ultimo il maltempo che quest’anno ha colpito diverse aree dove vengono prodotti l’olio di palma e gli altri oli vegetali. La risposta dei mercati internazionali non si è fatta attendere: alla Bursa Malaysia Derivatives Exchange, a Kuala Lumpur, i futures sull'olio di palma hanno toccato un massimo di 7500 ringgit (1 ringitt malese è pari a 0,22 euro), con un balzo quasi del 7%, per poi chiudere con un aumento dell'1,47% a 6.972 ringgit.