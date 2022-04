9/10 ©IPA/Fotogramma

"Ridurre il peso è una pratica legittima, a patto che non si inganni il consumatore medio inducendolo in errore rispetto al prezzo effettivamente praticato, falsandone il processo decisionale, invogliandolo in tal modo a fare un acquisto che non avrebbe fatto solo perché ingannato sulla convenienza di quel prodotto, in realtà più caro", ha detto Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori