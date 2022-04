9/10 ©Ansa

PERCHÉ CAMBIARE GOMME. Oltre che per non incorrere in sanzioni, è importante cambiare le gomme invernali per diversi motivi: per una questione di sicurezza, per il risparmio di carburante in quanto la gomma non è “stressata” durante la guida e ha una minore resistenza al rotolamento, per migliorare le prestazioni e non far surriscaldare troppo gli pneumatici durante i viaggi (la mescola delle coperture invernali è studiata per rendere al meglio sotto i 7 gradi)