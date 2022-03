Bollette, calano i prezzi di luce e gas dopo 18 mesi

1/11 ©Ansa

Il secondo trimestre del 2022 vedrà una riduzione per la famiglia tipo con contratto di Tutela del -10,2% per la bolletta dell'elettricità e del -10% per la bolletta del gas. Ad annunciarlo è l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che ha approvato la prima riduzione delle bollette dopo 18 mesi

