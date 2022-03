Guerra in Ucraina, Zurich toglie la Z dai loghi social

Il colosso delle assicurazioni ha deciso di lasciare il nome per intero sui social per non essere accostato ai russi e alla guerra in corso ascolta articolo Condividi

Per evitare di creare associazioni con i carri armati russi invasori dell’Ucraina e con i simboli incollati alle porte dei dissidenti russ,i l'assicurazione Zurich - che ha la Z in bella vista, bianca su sfondo carta da zucchero - ha deciso di togliere la Z dai social (ma per ora non dal sito), per non allontanare i clienti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - MARIUPOL COME GUERNICA)

Z eliminata dai social approfondimento Ucraina, ginnasta russo sul podio con 'Z' dei tank russi su maglia Basta aprire gli account twitter e Instagram (Zurichinsurance) e verificare. Ora c'è la scritta per intero "Zurich" in bianco: più lettere, dopo la Z, proprio per evitare equivoci e accostamenti scomodi.

Il marketing di guerra approfondimento Guerra in Ucraina, come cambia la strategia della Russia Attenta all'ambiente, alla sostenibilità, alla Co2 di troppo e impegnata a sostenere l'Amazzonia ritratta dal grande fotografo Sebastiao Salgado, l'assicurazione ora si lancia anche nel "marketing di guerra": una comunicazione schierata, accompagnata anche da raccolte fondi per l'Ucraina, tramite la sua fondazione benefica.

La Z “solitaria” La Z è considerata infatti la nuova svastica. I russi la usano in segno di riconoscimento di blindati e furgoni in quanto iniziale di Zapad che significa Ovest, ossia la direttrice dell'"operazione militare speciale" come la Russia chiama la guerra di invasione in atto. O anche come rimando a "Za pabedu", per la vittoria, un comune slogan bellico russo.

La nota dell’azienda "Stiamo momentaneamente rimuovendo l'uso della lettera "Z" dai social, dove appare isolata e potrebbe essere interpretata erroneamente - si legge in una nota ufficiale di Zurich - Stiamo monitorando da vicino la situazione e intraprenderemo ulteriori azioni se e quando necessario".