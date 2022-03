1/10 ©IPA/Fotogramma

Un'ora di sonno in meno, ma qualche risparmio in più. È scattata l’ora legale e gli orologi sono stati spostati in avanti. Adesso sarà in vigore fino al mese di ottobre. Terna, Rete Elettrica Nazionale S.p.A, calcola che in questi sette mesi l’Italia consumerà 420 milioni di kilowattora in meno e risparmierà più di 190 milioni di euro

