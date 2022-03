Borse, riapre parzialmente Mosca. Milano in rialzo, petrolio in calo

La Borsa russa era chiusa dal 25 febbraio. Indice Moex in crescita, vietate vendite allo scoperto. Piazze europee caute. Giù il prezzo del petrolio, gas parte cauto, oro in aumento. Tra le piazze asiatiche, sale Tokyo, calano Shanghai e Shenzhen ascolta articolo Condividi

La Borsa di Mosca, chiusa dal 25 febbraio, ha riaperto parzialmente come previsto con l'indice Moex in crescita nei primi scambi. Le contrattazioni avvengono con il divieto di vendite allo scoperto e solo su alcuni titoli, con interventi di sostegno da parte dei fondi di investimento 'governativi'. Il mercato russo è stato riavviato lunedì solamente per la negoziazione dei titoli di Stato federali, dopo tre settimane di fermo a seguito dell'invasione dell'Ucraina (LO SPECIALE SULLA GUERRA - GLI AGGIORNAMENTI). Il 24 febbraio, ultimo giorno di negoziazioni delle azioni prima della chiusura, l'indice principale di Mosca aveva perso il 33% bruciando oltre 190 miliardi di dollari. La ripartenza parziale del mercato azionario russo nelle prime battute della seduta avviene in due direzioni: l'indice principale Moex, partito leggermente in rialzo, sale dell'8%. L'indice Rts denominato in dollari, che include 50 delle azioni più liquide molte delle quali scambiate anche sul Moex, scende invece di circa il 5%, anch'esso tra forti fluttuazioni.

Le Borse europee leggi anche Come era andata la giornata sui mercati di mercoledì 23 marzo Partenza in lieve crescita per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,24%, l'Ftse All share un rialzo dello 0,25%. Mercati azionari del Vecchio continente cauti in avvio di seduta: Amsterdam segna un rialzo dello 0,2%, con Parigi e Francoforte che hanno aperto in frazionale crescita dello 0,1%. Piatta Londra, mentre Madrid segna un aumento dello 0,4%. Petrolio, prezzo in calo Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a maggio è scambiato a 113,36 dollari con un calo dell'1,37%. Il Brent con consegna a maggio passa di mano a 120,52 dollari con un calo dello 0,89%. Avvio senza grandi sbalzi per il prezzo del gas dopo il rialzo di ieri: ad Amsterdam, listino di riferimento per l'Europa, il metano viene scambiato sui 115 euro al Megawattora, in calo di circa l'1% rispetto alla chiusura della vigilia. Prezzo dell'oro in aumento. Il metallo prezioso con consegna a giugno passa di mano a 1.947,70 dollari l'oncia con un aumento dello 0,26%.

Le Borse asiatiche leggi anche Diesel, lo spettro del razionamento Seduta calma per i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico: Tokyo ha concluso in rialzo dello 0,2%, con Hong Kong che nel finale della sua giornata cede circa mezzo punto percentuale. In Cina in leggero calo sia Shanghai (-0,6%), sia Shenzhen (-0,7%), con Seul che ha concluso in ribasso dello 0,2%. In marginale aumento (+0,1%) la conclusione dell'indice principale di Sidney, con gli operatori che sembrano ancora attendere segnali più chiari dalla banche centrali. In lieve crescita i futures sull'avvio delle Borse europee.