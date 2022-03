Moody's e Fitch declassano la Russia, debiti a rischio

Le agenzie di rating Fitch e Moody's hanno declassato la Russia nella categoria dei Paesi che rischiano di non poter rimborsare il debito, nel contesto dell'invasione dell'Ucraina ( GUERRA IN UCRAINA, LIVEBLOG - VIDEO - LO SPECIALE ). Moody's ha abbassato il proprio giudizio sul debito a lungo termine da Baa3 a B3, mantenendolo sotto osservazione viste le sanzioni imposte dai paesi occidentali alla Russia. Fitch ha abbassato il rating da BBB a B, con outlook negativo. Questi rating pongono il debito della Russia al livello "speculativo".

Le motivazioni

"Il declassamento del rating della Russia e il suo mantenimento in revisione per un ulteriore declassamento sono stati innescati dalle severe sanzioni imposte dai paesi occidentali, tra cui la sanzione della Banca Centrale della Federazione Russa e di alcune grandi istituzioni finanziarie, in risposta alla sua invasione militare dell'Ucraina", ha spiegato l'agenzia. Nel frattempo, Fitch Ratings ha tagliato il rating a lungo termine della Russia a "B" da "BBB". Ha anche messo i rating della Russia su "negative watch", il che apre la porta a ulteriori tagli di rating a breve termine. Così, le tre principali agenzie di rating del mercato hanno collocato il rating della Russia nella categoria speculativa, conosciuta anche come "junk bond", dopo che S&P Global Ratings ha declassato il rating della Russia la scorsa settimana a "BB+" da "BBB-".