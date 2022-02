1/10 ©IPA/Fotogramma

Dopo i ristori per le imprese, arrivano anche quelli per i ragazzi. In Commissione affari sociali è stato approvato un emendamento al decreto sulle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 che introduce i cosiddetti “ristori educativi” con un fondo da due milioni di euro. "Li abbiamo volutamente chiamare così perché anche le studentesse e gli studenti hanno bisogno di essere ristorati come è avvenuto per le aziende e per i professionisti", dice Paolo Lattanzio, primo firmatario della proposta emendativa insieme a Paolo Siani

GUARDA IL VIDEO: Bianchi a Sky Tg24: apriamo cantiere riforma della scuola