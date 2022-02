8/10 ©IPA/Fotogramma

Il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, ha dichiarato, in audizione in Senato che la norma genera "molteplici criticità innanzitutto per il settore edilizio e quindi per l'economia dell'Italia e, a valle, anche per le banche che sono tra i maggiori acquirenti dei crediti in questione”