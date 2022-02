Smart working, il Codacons: i lavoratori risparmiano fino a 5.100 euro

Secondo l’associazione dei consumatori ogni singolo lavoratore godrebbe con lo smart working di un risparmio annuale compreso tra i 2.845 euro e i 5.115 euro. Ma non solo. Tra i guadagni per i lavoratori anche 7 giorni all’anno derivanti dal minor tempo perso negli spostamenti casa-lavoro

Il Codacons si schiera a favore dello smart working (cosa cambia dal 31 marzo). E lo fa presentando delle stime su quanto ogni lavoratore risparmierebbe lavorando da casa (i pro e i contro). Secondo l’associazione dei consumatori, infatti, ogni singolo lavoratore godrebbe con lo smart working di un risparmio annuale compreso tra i 2.845 euro e i 5.115 euro. Ma non solo. Tra i guadagni per i lavoratori anche 7 giorni all’anno derivanti dal minor tempo perso negli spostamenti casa-lavoro. Mentre per le aziende il Codacons parla di un risparmio del 30% in spese vive (le parole di Brunetta sullo smart working).