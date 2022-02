Stretta al Superbonus, Confartigianato: “A rischio 127mila assunzioni”

9/11 ©LaPresse

Il Pd - ma anche il M5S - prepara un emendamento che rimodula la norma anti-frodi in modo da consentire una doppia cessione dei crediti. "Non si può bloccare la doppia cedibilità per le banche a bassa capacità fiscale, rischiando di bloccare il 110% e di perdere posti di lavoro e opportunità per realizzare l'efficientamento energetico. Sarebbe un danno per le famiglie, le imprese e per l'ambiente", ha detto il capogruppo dem in commissione Bilancio al Senato, Daniele Manca (nella foto), convinto comunque che "sarebbe bene" che fosse il Governo a intervenire