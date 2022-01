17 nuove monete per celebrare storia e cultura italiana

MEF e Zecca dello Stato hanno presentato la nuova Collezione Numistatica 2022 che celebra avvenimenti storici, artisti, personaggi simbolo della nostra tradizione e cultura ma anche il ricordo di chi, come Giovanni Falcono e Paolo Borsellino, hanno sacrificato la propria vita per la lotta alla mafia e la difesa delle Istituzioni

Diciassette monete a celebrare avvenimenti storici, artisti, personaggi simbolo della nostra tradizione e cultura ma anche il ricordo di chi, come Giovanni Falcono e Paolo Borsellino, hanno sacrificato la propria vita per la lotta alla mafia e la difesa delle Istituzioni. È stata presentata questa mattina, al Museo della Zecca di Roma, la nuova Collezione Numismatica 2022 emessa dal MEF e coniata dalla Zecca italiana.

Una collezione “innovativa nei temi e nelle tecniche di produzione, oltre che nelle modalità di comunicazione e commercializzazione” ha commentato il Direttore Generale del Tesoro, Alessandro Rivera. “Molti soggetti della collezione 2022 ricordano e celebrano protagonisti e progetti importanti per l’Italia e l’Europa”. Ogni moneta contribuisce a raccontare, valorizzare e sugellare la memoria collettiva e l’identità del nostro Paese, attraverso la celebrazione di protagonisti che hanno attraversato il nostro percorso culturale, letterario, artistico” le parole di Antonio Palma, Presidente del Poligrafico e Zecca dello Stato. “Il Poligrafico e Zecca dello Stato diviene così centro della memoria e promotore di futuro anche per il tramite dello studio e del progresso costante delle tecniche realizzative”.

La collezione

Nella Collezione sono presenti un esemplare in argento, dal valore nominale di 5 euro, per il 100° Anniversario dell’Autodromo Nazionale Monza, uno dei circuiti più antichi e conosciuti al mondo, e una moneta commemorativa da 2 euro, voluta dalla Commissione Europea per rendere omaggio al programma Erasmus nel 35° Anniversario della sua nascita. Il ruolo delle Istituzioni è celebrato anche nella moneta da 5 euro dedicata al 30° Anniversario del Comando dei Carabinieri Antifalsificazione Monetaria e nella 2 euro commemorativa del 170° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Ed ancora, la creatività ed il genio italiani vengono celebrati nell’emissione ispirata al Purgatorio di Dante, seconda edizione dopo la moneta dedicata all’Inferno nel 2021, in cui emerge l’uso di diverse varianti di oro e nelle monete dedicate alla grande arte interpretativa di Alberto Sordi e alla bellezza senza tempo dell’opera di Antonio Canova, nel 200° anniversario della morte.