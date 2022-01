Nello scenario positivo, ritenuto il più probabile, verrà garantita la stabilità politica. Lo spread non dovrebbe dunque in questo caso superare i 150 punti base (poco sopra dove si trova oggi).

In molti si stanno chiedendo cosa accadrà al differenziale tra il rendimento dei Btp e del Bund tedesco se Draghi dovesse essere eletto Presidente della Repubblica. Lo ha fatto anche Barclays Research, che ha stilato un rapporto che prefigura tre macro-scenari.

The bad

Nello scenario negativo invece lo spread potrebbe arrivare a 170 punti base, valore che non raggiunge da luglio 2020. In questo caso potrebbe essere eletto un Presidente della Repubblica divisivo e a maggioranza risicata, facendo perdere pezzi anche alla coalizione che sostiene Mario Draghi al governo. Oppure sarebbe Draghi stesso a essere eletto Presidente, prima di essere costretto ad annunciare elezioni anticipate e la fine della legislatura. Entrambi scenari poco probabili per Barclays.