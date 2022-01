Da ottobre lo spread italiano è cresciuto di oltre il 30%: ecco perché

Gli spread dei titoli di Stato sono in rialzo in tutto il mondo, ma quello italiano sta salendo più di altri. Lo ha scritto anche la Bce nel suo ultimo bollettino economico, e lo mostrano i dati: lo spread Btp-Bund (cioè il differenziale tra il rendimento dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi) è salito da ottobre di oltre il 30 per cento. Meno di quello greco (+50 per cento), ma decisamente di più di quelli spagnolo, portoghese per non parlare della Francia.