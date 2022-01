Detrazioni, ipotesi accredito diretto su conto corrente tramite app Io

Fascicolo digitale del fabbricato e dati finanziari dei residenti

approfondimento

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti dal Fisco su edifici plurifamiliari

In merito al fascicolo digitale del fabbricato, nel documento emerge come la linea da seguire sia quella della facoltatività. Il fascicolo ha lo scopo "di individuare situazioni a rischio relative a fabbricati e programmare interventi volti a prevenire rischi di eventi calamitosi". In aggiunta, nel testo si chiede di consentire "ai Comuni l'utilizzazione dell'Archivio dei rapporti finanziari", che al momento è "negata in assenza di un preventivo parere del Garante della protezione dei dati personali", attraverso "un sistema di accesso alle informazioni indiretto, ossia per il tramite dell'Agenzia delle entrate, che sia 'cieco', cioè in grado di rendere all'ente locale il solo dato del rapporto finanziario esistente e capiente rispetto a liste certificate di debitori per importo intimato, così da escludere ogni circolazione di informazioni eccedenti".