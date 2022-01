2/11 ©IPA/Fotogramma

Il Fondo per il 2022 è stato rinforzato dalla Manovra con 242 milioni di euro. Il bonus è stato pensato per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni e prevede agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”. La garanzia dello Stato copre fino all’80% per un mutuo agevolato fino a 250mila euro destinato all’acquisto di una prima casa. Inoltre, sostituisce la presenza di altri garanti nella firma del contratto di mutuo

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate