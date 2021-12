3/13 ©IPA/Fotogramma

Guardando agli elettrodomestici da casa, Altroconsumo segnala come in 20 anni la spesa per l’acquisto di un frigorifero sia aumentata di oltre il 64%. Segno opposto per il prezzo delle lavatrici, che è invece diminuito del 30,7%, probabilmente per l’ingresso nel mercato di grandi aziende internazionali, la cui presenza ha consentito negli anni di mantenere i prezzi bassi. Così è stato anche per le lavastoviglie (-13,39%) e i forni a microonde, molto comuni oggi ma meno diffusi vent’anni fa. I prezzi sono scesi del 51,3%

Prezzi, Bolzano è la città più cara d'Italia