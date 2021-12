Manovra, blocco licenziamenti fino ad aprile 2022: cosa prevede

Nell’ultimo emendamento alla Legge di Bilancio presentato dal governo viene prevista la nullità dei licenziamenti che non siano stati comunicati almeno 90 giorni in anticipo. Di fatto, non si potrebbe licenziare fino ad aprile del prossimo anno. La norma si applica ai datori di lavoro che nel 2021 hanno impiegato in media 250 dipendenti e che intendono chiudere una sede o una filiale in Italia, licenziando almeno 50 persone

Blocco dei licenziamenti fino ad aprile 2022. È quanto il governo sta provando a inserire nella Legge di Bilancio per il prossimo anno, "al fine di salvaguardare il tessuto occupazionale e produttivo" italiano. Il divieto non è esplicito ma sarebbe la conseguenza della previsione dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, di comunicare con 90 giorni in anticipo al dipendente interessato la decisione di licenziarlo. Di fatto, non si potrebbe licenziare fino ad aprile 2022. In mancanza della comunicazione, o in caso di comunicazione prematura, il licenziamento “individuale o collettivo” sarebbe nullo. Non tutte le aziende verrebbero però coinvolte. La norma si riferisce solo ai datori di lavoro che intendono “procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomi situato sul territorio nazionale” e che, nel farlo, decidono di licenziare “un numero di lavoratori non inferiore a 50”.

Il coinvolgimento di sindacati e istituzioni

Le comunicazioni vanno inviate “per iscritto” alle rappresentanze sindacali di riferimento, sia a quelle aziendali che unitarie, oltre che alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria, alle regioni interessate, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). Entro trenta giorni dalla comunicazione il piano viene discusso insieme a sindacati e istituzioni. In caso di accordo sindacale, il piano viene firmato: il datore dovrà realizzare gli impegni previsti e versare ai lavoratori un contributo di licenziamento in forma “ordinaria”, cioè non triplicato come previsto per i licenziamenti collettivi. Se non si raggiunge un accordo sindacale, l’importo del ticket di licenziamento viene aumentato del 50%.