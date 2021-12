11/12 ©IPA/Fotogramma

Lega, Pd e FI avevano presentato emendamenti sostanzialmente uguali per la proroga dal 30 novembre al 31 dicembre della scadenza per pagare le rate arretrate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, o in alternativa per spalmare il saldo in quattro rate trimestrali, la prima entro la fine dell'anno