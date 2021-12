Austria, azienda produttrice "Palle di Mozart" rischia fallimento

I cioccolatini, confezionati in una lamina color oro con un ritratto del compositore Wolfgang Amadeus Mozart, sono (insieme alla torta Sacher) il souvenir gastronomico per eccellenza per chi torna da una vacanza nel Paese. “È un colpo all'anima dell'Austria”, ha scritto la Salzburger Nachrichten, il quotidiano di Salisburgo

La pandemia manda in crisi i “Mozartkugeln”, conosciuti in Italia come "Palle di Mozart". I cioccolatini tondi ripieni di marzapane al pistacchio, simbolo dell'Austria, rischiano di non essere più prodotti dalla Salzburg Schokolade. L’azienda, con sede a Groedig, ha dichiarato bancarotta dopo il colpo di grazia inferto dal Covid che, negli ultimi due anni, ha fatto crollare il flusso di turisti nel Paese e di conseguenza anche la vendita di “Mozartkugeln”.