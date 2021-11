L’ente previdenziale ha fatto sapere che il periodo di isolamento osservato da chi avuto un contatto con una persona al coronavirus verrà di nuovo considerato come malattia, fino al 31 dicembre 2021. Verranno anche esaminati, in ordine cronologico, i documenti relativi ai mesi già trascorsi dell’anno in corso. La misura, prevista per il 2020, non era inizialmente stata rinnovata, salvo che per i lavoratori fragili