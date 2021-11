L’Aran prosegue nella trattativa con i sindacati per il rinnovo dei contratto che riguarda i dipendenti di ministeri, enti pubblici non economici e agenzie fiscali, e ha presentato le tabelle che indicano quali potrebbero essere i percorsi di carriera dal 2022. Gli aumenti più consistenti per Inps e Inail, inferiori quelli dei ministeriali. Nasce una quarta area per i professionisti