13/13 ©Ansa

BONUS VACANZE – Valido per le strutture alberghiere e turistiche e le agenzie di viaggio in tutta Italia, c’è ancora tempo – per chi ha fatto domanda entro il 31 dicembre 2020 – per utilizzare il bonus vacanze (anche in montagna). L’incentivo, fino a un massimo di 500 euro per le famiglie dai tre componenti in su, consiste in uno sconto in fattura dell’80% del servizio richiesto e di una detrazione d’imposta del 20% da inserire nella dichiarazione dei redditi