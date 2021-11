8/10 ©Ansa

A rischio, per esempio, le agevolazioni per gli asili nido, le spese sanitarie per disabili, le erogazioni liberali alle società dilettantistiche, per attività culturali ed artistiche per gli istituti scolastici, spese per il mantenimento di cani guida dei non vedenti. Questi sono solo alcuni esempi di quegli sconti utilizzati da meno dell’1% dei contribuenti