Canone Rai, stop al pagamento in bolletta dal 2023

Stop al canone Rai in bolletta dal 2023. Lo riporta ItaliaOggi che cita fonti della Commissione europea, mentre a Bruxelles è in corso l’analisi delle misure italiane nell'ambito del Pnrr. Per rispettare gli obiettivi del Piano di ripresa e resilienza, il nostro Paese dovrà eliminare il canone tv dagli “oneri impropri” dei costi dell'energia.