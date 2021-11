1/11 ©Ansa

Con il decreto del ministero dell'Economia del 21 settembre 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre - sono state definite le regole attuative per accedere al credito d’imposta per chi ha comprato dall’1 agosto al 31 dicembre 2020 bici elettriche o muscolari, monopattini elettrici, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile

