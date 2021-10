Monte dei Paschi, Unicredit pronta a rompere i negoziati col governo

Il governo

L’attenzione è ovviamente massima anche da parte del Governo. Interpellato a Bruxelles sull'argomento, Draghi ha fatto capire di essere lontano dalla partita. "Non posso rispondere perché non lo so", ha detto il premier, che però, secondo alcuni, avrebbe un piano B e sarebbe pronto a chiedere a Bruxelles un’estensione del termine ultimo per vendere la quota di Monte dei Paschi, il che darebbe un po’ di tempo al Tesoro per trovare una soluzione alternativa.