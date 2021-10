Fmi, nel 2020 record del debito mondiale: 226mila miliardi di dollari

Nell'ultimo Fiscal Monitor i dati relativi all'anno del Covid. Secondo il Fondo monetario internazionale si tratta dell'aumento più grande mai registrato. A pesare per il 90% le politiche di sostegno delle economie più avanzate per contrastare gli effetti della pandemia Condividi:

Vitor Gaspar, direttore del dipartimento Affari fiscali del Fondo monetario internazionale (Fdmi) ha presentato durante il Fiscal Monitor di oggi le cifre del debito mondiale registrato lo scorso anno: “Il debito di Governi, famiglie e società non finanziarie ha raggiunto i 226mila miliardi di dollari nel 2020, 27mila miliardi sopra il livello del 2019”. Si tratta dell’aumento più grande mai registrato.È attraverso il calcolo del debito che passa uno dei modi per misurare gli effetti della crisi causata dalla pandemia da Covid-19 a livello mondiale.

Il "Grande divario finanziario" leggi anche Chi sono i Nobel per l'economia: Boeri e Moretti li raccontano Come spiegato da Gaspar, il 90% di quei 27mila miliardi di aumento deriva dalle economie più avanzate, Cina compresa. La maggior parte del debito è stato generato dai Governi come misure di sostegno per le popolazioni. I Paesi emergenti hanno pesato solo per il 7%. Il direttore del Fondo lo chiama: “Grande divario finanziario”, cioè la diversa capacità di reazione, nei sistemi sanitari, nelle vaccinazioni e negli aiuti economici a persone e imprese. Quello che ne deriva è una ripresa sempre più diseguale.

La stabilizzazione del Pil vedi anche Petrolio da record: "Segno che l'economia sta crescendo", dice UBP La maggior parte dei 16.900 miliardi di dollari di misure annunciate per combattere la pandemia scadranno quest’anno, ma continueranno a produrre effetti positivi. Se si considerano solo le manovre messe in campo da Washington, con l’American Families Plan e l’American Jobs Plan, e da Bruxelles, con il NextGenerationEu, queste potrebbero aggiungere al Pil globale circa 4.600 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2026. La ripresa economica sta stabilizzando il Pil, ma secondo Fmi il debito pubblico resterà su livelli superiori a quelli previsti prima della pandemia, attestandosi poco sotto il 100 per cento. Il debito pubblico italiano è destinato a calare al 146,5%, mentre il deficit potrà tornare sotto al 3% entro il 2024.