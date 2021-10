Petrolio da record: "Segno che l'economia sta crescendo", dice UBP

Mai così in alto dal 2014. Nella seduta di venerdì, il prezzo del Wti ("West Texas Intermediate", il greggio estratto dal Texas occidentale, usato come riferimento dagli investitori) ha superato quota 80 dollari al barile, raggiungendo il Brent. E con i prezzi del gas che hanno raggiunto i massimi in Europa (livelli "senza precedenti dall'anno della liberalizzazione", secondo alcuni analisti), cresce il timore per l'inflazione e per un inverno che si preannuncia più freddo del solito.

Uno scenario che, almeno nel breve periodo, non dovrebbe però preoccupare. Almeno secondo Luca Trabattoni, Country Head Italia di UBP, secondo cui il rialzo dei prezzi "è un fenomeno a cui ci stiamo preparando. La ripresa è il lato interessante: avere un prezzo del petrolio che cresce perché l'economia sta crescendo a causa delle imprese che sono ripartite nella produzione e dei consumatori che stanno spendendo è nelle regole del gioco".