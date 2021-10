7/10 da sito

"Il continuo stop and go degli incentivi non aiuta certo il mercato dell'auto ad agganciare l'attuale fase di ripresa dell'economia nazionale", commenta il presidente dell'Unrae Michele Crisci. Ha ribadito l'appello al governo "affinché faccia rientrare il finanziamento dell'Ecobonus all'interno di una strategia di lungo periodo per l'intero settore dell'automotive"