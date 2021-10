Riforma fiscale, dall’Irpef al taglio dell’Irap: le ipotesi sul tavolo

12/13 ©Ansa

E nell’ambito della riforma del fisco è proprio il tema del catasto che fa discutere i partiti, con il leader della Lega Matteo Salvini che attacca: “È una fregatura per gli italiani”. Critica anche Giorgia Meloni: "Rassicurazioni e smentite non bastano e non fanno stare tranquilli i cittadini: il rischio che l'esecutivo si prepari ad alzare le tasse sulla casa e sulle famiglie è altissimo. Fratelli d'Italia vigilerà in ogni sede possibile per impedire questa stangata"