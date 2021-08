Dal 26 agosto al 1° settembre, in ordine di iniziale del cognome, sarà possibile andare a ritirare la somma presso gli sportelli postali. Come avviene da mesi, l’anticipo e lo scaglionamento del pagamento è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza e nel rispetto delle misure anti Covid-19