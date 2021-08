Riparte il Fondo credito Inps, via alle domande: ecco cosa sapere

12/12 ©Ansa

La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è un Fondo nato nel 1996 per finanziare prestazioni di credito, welfare e formazione riservate ai dipendenti pubblici in servizio e in pensione: non è a carico della fiscalità generale, è alimentato da una trattenuta sugli stipendi dei dipendenti. “L’adesione rappresenta un’opportunità per famiglie, giovani e anziani di beneficiare, col versamento di un modesto importo, di un significativo sostegno attraverso una serie di prestazioni in tutte le fasi della vita lavorativa, familiare, sociale”, dice l’Inps