2/11 ©Ansa

Ma non è l’unica misura in tema di pagamenti al fisco e di riscossione che la legge di conversione del decreto Sostegni bis contiene. Come scrive anche il Corriere, l’Agenzia delle Entrate - Riscossioni (AdER) ha pubblicato gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti con le novità. E ha spiegato che vengono “rimodulati i termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 e mantenere i benefici della 'Rottamazione-ter'; per quelle del 2021 c’è tempo fino al 30 novembre”

Rottamazione-ter: le prossime scadenze sul sito dell'Agenzia delle Entrate