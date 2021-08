Ita-Alitalia, ok dall'Enac: potrà vendere i primi voli

L'Ente nazionale per l’aviazione civile ha rilasciato il Certificato di operatore aereo alla nuova società a capitale pubblico creata per rilanciare la compagnia di bandieta italiana. "Possiede la capacità professionale e l’organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l’esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza", hanno scritto in una nota

L'Enac ha dato il via libera a Ita, Italia Trasporto Aereo, di vendere i biglietti di Alitalia. In una nota l'Ente nazionale per l’aviazione civile ha rilasciato il Certificato di operatore aereo alla nuova società a capitale pubblico creata per rilanciare la compagnia di bandiera italiana. Nel documento si attesta che Ita "possiede la capacità professionale e l’organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l’esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza".