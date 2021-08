8/10 ©IPA/Fotogramma

Hotel, b&b, resort e case vacanza con il Covid hanno modificato sensibilmente le proprie politiche tariffarie: non solo rincari per i costi del pernottamento (+3,8%), ma chi intende soggiornare in una struttura rimborsabile in caso di cancellazione del viaggio, deve mettere in conto una maggiore spesa fino al 100% in più rispetto alla stessa soluzione "non rimborsabile”