Arriva la prima pasta di Gragnano tracciata in blockchain

E’ iniziata la sfida della pasta di Gragnano. A disposizione del consumatore, a portata di smartphone, ci saranno le informazioni su tutta la catena di produzione: dai campi di grano, alla semola selezionata dal mulino di fiducia, passando per il lento processo di essiccazione fino al confezionamento della pasta. La pasta di Gragnano si avvia così verso la tecnologia blockchain, attraverso il nuovo marchio 28 Pastai, in collaborazione con Authentico. Tramite un QR code, visibile su ogni confezione di pasta, si potrà accedere a tutte le informazioni, in maniera trasparente, per verificare tutti gli standard di qualità adottati per quello specifico lotto di produzione.