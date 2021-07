Poste Italiane ha annunciato le date per il ritiro delle somme, possibile da oltre 7.000 Postamat per chi ha scelto l’accredito. Per chi va invece negli Uffici Postali rimane il sistema di turnazione alfabetica per evitare assembramenti. Dai 75 anni in su si può ricevere gratuitamente la pensione a casa delegando i Carabinieri al ritiro