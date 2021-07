Un emendamento al dl introduce la possibilità di utilizzare il beneficio anche per l’acquisto di pacchetti turistici e non solo per i servizi offerti da agenzie di viaggio e tour operator. La stessa modifica stanzia 5 milioni per il sostegno delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo o mediante autocertificazione da “B&B”