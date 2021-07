G20 Venezia, dalla global tax agli accordi sul clima. Yellen: "Grazie"

“L'accordo raggiunto al G20 sulla Global Tax è molto importante – commenta a distanza il presidente del Parlamento europeo David Sassoli su quanto ottenuto a Venezia - Ci dicevano che era tutto impossibile, invece no, tutto è possibile quando ci sono le regole”. E poi spiega: “Il Parlamento europeo è stato la prima istituzione a battersi per questo. Abbiamo anche contrattato con la presidenza tedesca alla fine dell'anno l'introduzione di risorse proprie. La web tax è figlia della contrattazione fra Parlamento e Consiglio”.

Franco: "Azioni concrete per raggiungere emissioni zero"

Il ministro dell'Economia italiano Daniele Franco, aprendo i lavori della Conferenza internazionale sul cambiamento climatico a chiusura del G20, ha detto: “Per raggiungere davvero l'obiettivo di emissioni nette zero servono azioni immediate e concrete”. I problemi del cambiamento climatico, ha continuato, rappresentano “una minaccia alle persone, al pianeta e alla prosperità”. Spiegando inoltre che sono in grado di generare shock e rischi per la stessa stabilità finanziaria. “Possiamo guidare la ripresa e prendere misure decise per sostenere una giusta transizione - ha aggiunto - spingendo la produttività e promuovendo una prosperità condivisa”.