G20 Venezia, sì a global tax. Tensioni durante manifestazione. VIDEO

Raggiunta intesa sulla tassazione delle multinazionali, sulla base di una ripartizione degli utili e di un'aliquota minima del 15%. Il ministro dell'Economia Franco: "Accordo storico, regole fissate per la prima volta". Ma nella città lagunare si sono registrati anche scontri tra manifestanti e polizia

Raggiunto l'accordo dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali sulla tassazione delle multinazionali, sulla base di una ripartizione degli utili e di un'aliquota minima del 15%. Lo si legge sul comunicato finale del G20 finanze di Venezia. Ma nel capoluogo veneto si sono registrate tensioni durante una manifestazione contro il vertice guidata da ambientalisti. Dopo il lancio di alcune bottiglie di vetro, sono partite le prime cariche delle forze dell'ordine contro i manifestanti. Gli attivisti hanno cercato di superare il blocco imposto dalla polizia prima del Ponte dell'Accademia. Alcuni dei manifestanti, incappucciati, sono stati fermati dagli agenti.

Il ministro Franco: "Accordo storico" approfondimento Tassa minima globale per le multinazionali: ecco come funziona Il ministro dell'Economia italiano Danele Franco definisce l'intesa sulla global tax "un accordo storico" perché "per la prima volta fissiamo regole per la tassazione delle grandi multinazionali". La tassazione, secondo Franco, "dovrebbe interrompere ridurre i margini per la concorrenza fiscale e portare a un sistema impositivo mondiale più equo e più coordinato". Con l'accordo "la concorrenza fiscale non viene abolita ma in qualche modo regolata", ha precisato Franco, spiegando anche che si intende "implementare a fine ottobre", a livello del G20 dei leader di Governo, i meccanismi concordati.

L'emergenza Covid vedi anche Covid, crescono i casi di variante Delta: le restrizioni nel mondo Non solo global tax. Al centro del G20 anche l'emergenza Covid. "Daremo priorità all'accelerazione della consegna dei vaccini, diagnosi e terapie" specie nei Paesi svantaggiati e daremo "risposte per reagire rapidamente a nuove varianti", si legge nel comunicato finale del summit. Tra i punti in evidenza anche una task force di Banca mondiale, Organizzazione mondiale della sanità, fondo monetario internazionale e Organizzazione mondiale del commercio per rispondere al "bisogno urgente di essere più preparati" alle pandemie. Vengono inoltre incaricati gli esperti dei ministri delle Finanze e della Salute a "fare proposte concrete" per il meeting congiunto di ottobre.