Anche le spese sostenute per occhiali da vista e per le visite oculistiche nel corso del 2020 danno diritto a una detrazione del 19% sull’imposta Irpef, in quanto le prime possono essere classificate come dispositivi medici e le seconde come prestazioni specialistiche

Modello 730, detrazioni per coniugi a carico