10/11 ©Ansa

Infine nella colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare "12" se il coniuge è stato a carico per tutto il 2020. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2020, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2020, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare "7"