“Pillole di Recovery”, il secondo ciclo della short serie di Sky TG24

Da martedì 1 giugno torna l'approfondimento sul piano di aiuti europeo Next Generation EU: una guida chiara, semplice e veloce per capire cos'è, come funziona e cosa comporterà per il nostro Paese. In onda nel corso di tutte le principali edizioni del tg e sempre disponibile su skytg24.it e sui canali social della testata. Sul sito anche tanti contenuti speciali, immediatamente accessibili tramite un QR code

Da domani, martedì 1 giugno, torna su Sky TG24 “Pillole di Recovery”. Si tratta di una short serie sui fondamentali del Recovery Fund: affronta tutti gli aspetti - anche quelli non scontati - che il Next Generation EU comporta per il nostro Paese. A partire dai tempi in cui dovremo fare le tante riforme che l’Ue ci chiede, passando dal sensibile cambio di stile di vita che attende tutti noi con la transizione ecologica e la non più rimandabile digitalizzazione, fino all’analisi degli investimenti che i 191 miliardi a noi destinati dovranno generare. “Pillole di Recovery” è in onda da domani all’interno di tutte le principali edizioni del tg ed è sempre disponibile sul sito skytg24.it, on demand e sui canali social (LE PUNTATE DEL PRIMO CICLO: 1 - 2 - 3).

“Pillole di Recovery”, una guida chiara e veloce approfondimento Pillole di Recovery, chi pagherà i fondi europei nei prossimi anni La serie - a cura di Andrea Bignami e dei vicedirettori di Sky TG24 Omar Schillaci e Alessandro Marenzi (che ne è anche autore e storyteller), con la regia di Flavio Maspes - punta a raccontare in modo semplice ma rigoroso cos’è e cosa comporterà per l’Italia, e dunque per l’Eurozona, l’attuazione di questo ambizioso piano. Una guida chiara e veloce per raccontare, anche a chi non ha particolare dimestichezza con i temi economici, un argomento che sarà centrale per il futuro del Paese e avrà un impatto sulle vite degli italiani per molti anni a venire. Alessandro Marenzi spiegherà cos’è e in cosa consiste il Recovery Fund, come è nato, di quali strumenti si compone, tra finanziamenti a fondo perduto e debito, come sarà finanziato e con quali vincoli e quale impatto potrà avere sull’economia italiana ed europea. Fra i titoli delle puntate: “Riusciremo a spenderli?”, “Ce lo chiede l’Europa”, “Quanti e quando”, “Per fare cosa”, “Il Recovery e noi”.