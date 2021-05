Amazon acquista Metro Goldwyn Mayer per 8,45 miliardi di dollari

Amazon ha firmato un accordo per acquistare gli studios MGM per 8,45 miliardi di dollari. Lo comunica il colosso di Jeff Bezos in una nota. L’annuncio arriva dopo le indiscrezioni delle scorse settimane e permette ad Amazon di rafforzare ancora l’offerta di Prime Video portando a casa il catalogo di un colosso con quasi un secolo di storia alle spalle.

Un catalogo da oltre 4000 film

"MGM ha un vasto catalogo con oltre 4.000 film", dice Mike Hopkins, senior vice presidente di Prime Video e Amazon Studios, sottolineando che "il vero valore finanziario di questo accordo è il tesoro di proprietà intellettuale del catalogo". Per Kevin Ulrich, presidente del consiglio di amministrazione di Metro Goldwyn Mayer, "l'opportunità di allineare la storia di MGM con Amazon è stimolante".

Il precedente: la fusione di WarnerMedia e Discovery

Nelle scorse settimane era arrivata un'altra grossa novità nel mondo dell'intrattenimento, cioè la fusione di WarnerMedia e Discovery annunciata dal colosso Usa delle comunicazioni AT&T. Un’operazione del valore di 43 miliardi di dollari da cui nascerà un nuovo big dello streaming, destinato a essere la seconda media company negli Usa dietro alla Disney: a WarnerMedia fanno capo anche la Cnn ed Hbo e Discovery controlla, tra le altre, Hgtv, il popolarissimo canale Own di Oprah Winfrey, Animal Planet e Food Network.