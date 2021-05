Amazon, trattativa per acquisire la Metro Goldwyn Mayer

Il colosso di Jeff Bezos starebbe lavorando per inglobare la società cinematografica e televisiva e rafforzare così l’offerta di Prime Video. Ieri l’annuncio della fusione di WarnerMedia e Discovery, che darà vita alla seconda media company negli Usa dietro alla Disney

Nuovo colpo del colosso Amazon, che starebbe trattando per acquisire la società cinematografica e televisiva Metro Goldwyn Mayer. Un’operazione dal valore di circa 9 miliardi di dollari (7,4 miliardi di euro), che permetterebbe all’azienda di Jeff Bezos di rafforzare ancora l’offerta di Prime Video. Le trattative, secondo quanto riporta Bloomberg, sarebbe in corso da alcune settimane fra il capo di Amazon Tv, Mike Hopkins, e il presidente di Mgm Kevin Ulrich.

Annunciata anche la fusione di WarnerMedia e Discovery

Una notizia che arriva all’indomani di un’altra grossa novità nel mondo dell’intrattenimento, ovvero la fusione di WarnerMedia e Discovery annunciata dal colosso Usa delle comunicazioni AT&T. Un’operazione del valore di 43 miliardi di dollari da cui nascerà un nuovo big dello streaming, destinato a essere la seconda media company negli Usa dietro alla Disney: a WarnerMedia fanno capo anche la Cnn ed Hbo e Discovery controlla, tra le altre, Hgtv, il popolarissimo canale Own di Oprah Winfrey, Animal Planet e Food Network. L'intesa stabilisce che il 71% della nuova società andrà agli azionisti di AT&T, mentre il 29% a quelli di Discovery. Sarà proprio il numero uno di Discovery (da ben 14 anni), David Zaslav, a guidare la media company, per la quale ancora non è stato individuato il nome e che sarà quotata a Wall Street.